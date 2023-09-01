Пятница, 1 Сентября 2023 15:49

АрмИнфо. В Минобороны Армении сообщили о снижении градуса напряженности на линии соприкосновения с Азербайджаном.

<По состоянию на 15:15 ситуация не изменилась. Снижение интенсивности огня сохраняется>, - отметили в МО РА.

Отметим, что с раннего утра 1 сентября вражеские силы держат под огнем позиции ВС Армении в направлении Сотка и Норабака. Противник применял, в том числе минометы и беспилотники. У армянской стороны в результате вражеской агрессии двое убитых, один раненный. С 13:50 интенсивность огня стала снижаться согласно МО РА, однако, вражеские силы скапливают живую силу и технику у границы.