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 Пятница, 1 Сентября 2023 14:25
Алина Оганесян

Омбудсмен Армении: Агрессивное поведение ВС Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам

Омбудсмен Армении: Агрессивное поведение ВС Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам

АрмИнфо.1 сентября, в офис Защитника прав человека Армении поступил сигнал об интенсивном обстреле ВС Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка и Норабака Гегаркуникской области. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена РА.

Согласно источнику, Офис Защитника проводит мониторинг и сбор фактов, после чего будет опубликовано дополнительное заявление.

<Агрессивное поведение вооруженных сил Азербайджана грубо нарушает принципы международного права, представляет реальную угрозу праву на жизнь и безопасность гражданского населения, а также другим фундаментальным правам>, - говорится в заявлении Омбудсмена.

Напомним, что сегодня в результате вражеской провокации в направлении Сотка один армянский военный получил ранения, еще двое погибли.По состоянию на 13:30 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на Соткском и Норабакском направлениях.

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