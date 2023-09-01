Пятница, 1 Сентября 2023 14:16

АрмИнфо. Министерство обороны Армении обнародовало видео, на котором наглядно видно, как ВС Азербайджана концентрируют дополнительные ресурсы в направлении Сотка.

<Напомним, что Министерство обороны Азербайджана опровергло опубликованную нами информацию об этом>, - добавили в МО РА.

В ведомстве также подчеркнули, что по состоянию на 13:50 изменений в ситуации нет. <В направлении Сотка и Норабака ВС Азербайджана продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов.

Подразделения ВС РА принимают необходимые ответные меры>,- резюмировали в МО РА.

Отметим, что как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на МО РА, вражеские силы держат под огнем позиции ВС Армении в направлении Сотка и Норабака с утра. Противник применяет в том числе минометы и беспилотники. У армянской стороны в результате вражеской агрессии двое убитых, один раненный.