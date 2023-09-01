Пятница, 1 Сентября 2023 14:00

АрмИнфо. По состоянию на 13:30 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на Соткском и Норабакском направлениях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, пообещав сделать дополнительное заявление.

Отметим, согласно МО РА, вражеские силы держат под огнем позиции ВС Армении в направлении Сотка и Норабака с утра. Противник применяет в том числе минометы и беспилотники. У армянской стороны в результате

вражеской агрессии двое убитых, один раненный.