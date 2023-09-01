Пятница, 1 Сентября 2023 13:57

АрмИнфо.Попытки связывать характер армяно-российских отношений с характером азербайджано-российских отношений в корне неправильно. Подобное мнение в интервью Alpha News выразил московский политолог - международник Рафаэль Ордуханян.

Так, касаясь антироссийских выпадов властей Азербайджана, особенно по ситуации вокруг Украины, эксперт отметил, что Россия всё видит, и ничего не забывает, но текущая ситуация требует от нее совершенно иного характера действий. <Всё это обсуждается, и поверьте мне на очень высоком уровне, всё фиксируется и отмечается. Но в текущих условиях контрпродуктивно подчеркивать эту ситуацию с армянской стороны. Сегодня в Закавказье сложились определенные действия и ситуация. Азербайджан является частью турецко-английской обоймы. Там очень сложные отношения, Россия же разыгрывает свою карту>, - отметил политолог.

По его словам, если Россия на данном этапе не считает нужным каким-то образом обострять отношения, после заявлений руководства Азербайджана по самой разнообразной тематике, то это вовсе не значит, что это не будет сделано потом и в какой-либо другой форме.

Однако, продолжил Ордуханян, проблема не в этом, а в том, каким образом выстраиваются армяно-российские отношения со стороны властей РА. <И апеллировать на то, что кто-то что-то там заявил - непродуктивно, так как никто не собирается выслушивать и обсуждать характер азербайджано-российских отношений с подачи армянской стороны. Надо говорить о том, что происходит в отношениях между Арменией и Россией сегодня. А сегодня они находятся на низшем уровне за всю историю наших отношений>, - обратил внимание эксперт. Касаясь утверждений об ослаблении позиции России в Армении на фоне последних региональных процессов и попыток Запада ее выдавить из региона, Ордуханян выразил убеждение, что подобная оценка ситуации крайне ошибочна. <Концепция о том, что Россия теряет свое влияние в Закавказье ошибочна. Это как раз наоборот. Суть в том, что Россия сегодня не рассматривает Армению в качестве союзника в этом регионе, что я считают трагедией для армянской стороны. Россия начинает действовать в принципиально другом ключе. Разыгрывается другая карта. И ось Юг-Север, которая сейчас разыгрывается, к глубокому сожалению, проходит мимо Армении>, - считает политолог. Одуханян также не согласился с мнением, что Россия теряет влияние в Азербайджане. По его убеждению, Россия сейчас как никогда сильна там. <Как никогда разыгрывается и антитурецкая карта, с одной стороны. Причем эти действия разыгрываются совместно с Ираном. Это очень сложный комплекс>, - добавил эксперт, выразил глубокое сожаление, что некоторые армянские власти не видят масштаб и полноту действий РФ.

Он еще раз подчеркнул, что интересы России в регионе гораздо шире, глубже и дальше, чем просто ситуация в Армении, и у нее сегодня нет ни времени, ни желания решать внутриармянские проблемы, тем более, что Армения сама себе в этом вопросе не помогает.

<Армянскому обществу нужно принять реалию, которая сегодня сложилась. Армения не является основополагающим, основным, и даже предпочтительным фактором для России, которая сейчас опирается на другие ресурсы и силы, чтобы утвердить себя не только на Южном Кавказе, но и в целом в этом регионе. Россия сейчас рассматривает коридоры до юга - Персидского залива и персидские порты. Тоже самое касается локализации действий по поставкам углеводородов из Азербайджана в Европу, где Баку начинает играть существенную роль>, - отметил он, не согласившись с тем, что Азербайджан может заменить РФ на рынке углеводородов, аргументировав это тем, что у Баку просто нет на это ресурсов и логистики. По его словам, у России нет опасений по этому поводу. Ордуханян указал на то, что у России сегодня все опасения связаны с коридором Северг-Юг, через Иран с дальнейшим

выходом на Индию и далее. <Россия в той или форме прекращает свою деятельность в Европе, которая становится второстепенным театром действий для нее. И поэтому, Россия не будет терпеть преткновения и препятствия по созданию этого коридора. Если Армения по какой-то причине не хочет быть частью этого коридора, значит Россия будет искать иные пути для реализации этого проекта. Слишком много поставлено на карту. И если для этого нужно будет продать две лишние канистры бакинской нефти, поверьте, РФ это сделает. И говорить о том, что отношения там между Ираном, Азербайджаном напряженные: Они напряженные ровно до той степени, как с Саудовской Аравией, когда Тегеран сел и при посредничестве Китая подписал все необходимые документы>, - заверил эксперт, добавив, что ирано- азербайджанские проблемы себя исчерпают, как только Тегеран и Анкара сядут за один стол переговоров и подпишут необходимый документ при посредничестве РФ или КНР.

По его словам, и тогда Армения вновь останется абсолютно одна, так как она сделала неверный стратегический выбор своего развития, думая, что сможет усидеть на двух стульях.

Ордуханян добавил, что то это Индия, то Франция, то еще кто-то, и это перепрыгивание, отсутствие логики и последовательности наводят крупных игроков на мысль, что с Арменией нельзя иметь дело. Он с сожалением констатировал, что эти тенденции в Армении появились в последние годы, меж тем как Азербайджан все эти 30 лет придерживался одного, строго протурецкого вектора, который в конечном счете принес свои плоды (результаты 44- дневной войны - ред.).

Политолог полагает, что сегодня Армения в результате ошибочных действий, стала неким слабым звеном, куда сегодня и направляются все удары. <Поверьте, как только наступит время серьезных решений, Армению продадут за две копейки, как это было не раз. И надеяться на чудо сегодня не приходится. Выбора сегодня у армянского народа фактически не осталось. В самый последний момент если Арцаху удастся остановиться и закрепить свой статус, то это будет хорошо. А перспектив развития Армении в данный момент я не вижу, потому, что общественное мнение в РФ складывается таким образом, что мы не доверяем Пашияну и его политике, учитывая его последние демарши. И я не думаю, что какой-то прогресс будет в армяно-российских отношениях. Понимаете, когда у слона на пути оказывается мышь, то это проблема мыши, задача которой быстро с ориентироваться и принять правильное решение. Если политика будет продолжена в таком же духе, то мне кажется Армения просто будет разорвана ключевыми игроками региона, к великому удовольствию Баку и Анкары>, - отметил он.

Касаясь ситуации вокруг Арцаха и целей Азербайджана, Ордуханян отметил, что у Баку одна цель - полная оккупация Нагорного Карабаха. Он с сожалением констатировал, что оснований у Азербайджана считать себя победителями в ситуации вокруг Арцаха, с подачи руководства Армении, достаточно. Он выразил убеждение, что далее Азербайджан будет действовать довольно нагло и будет больше преступлений.

Политолог считает, что власти Армении самоустранились от событий вокруг Арцаха, другое дело позиция армянской общественности, однако, затруднился ответить, сможет ли она предпринять какие-то эффективные шаги по содействию Арцаха.

Вместе с тем он констатировал, что сегодня власти РА политически не поддерживаются Россией, и действия миротворцев в регионе в данной ситуации в лучшем случае нейтральные. <Ситуация абсолютно тупиковая здесь. Арцах предоставлен сам себе сейчас, брошен на произвол судьбы, терзаемый и изнутри и с наружи, а страдают простые люди>, - добавил эксперт.

Касаясь возможности Степанакерта вести самостоятельную переговорную линию, Ордуханян выразил убеждение, что Арцаху не стоит связывать какое-то будущее с Арменией. <Я вижу единственный выход для Арцаха, чтобы избежать геноцида и этнических чисток - это сформировать правительство национального единства в кротчайшие сроки и обратиться к России с просьбой о включении в состав РФ или в состав Союзного государства на правах автономии. Это сложный процесс, очень, но это наиболее продуктивный шаг, который позволит заморозить конфликт>, - убежден политолог, добавив, что и Армении, и Арцаху нужно было определиться с кем они хотят быть.

Ордуханян считает, что Армения уже свой выбор сделала - это не с РФ, а Арцаху нужно самому выбрать, так как альтернатива нерешительности - этническая чистка и геноцид, перезаселение территорий Арцаха азербайджанцами. <Время не на нашей сторонe, пришло время решительных действий>, - подытожил он в эфире Alpha News.