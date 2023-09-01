Пятница, 1 Сентября 2023 13:14

АрмИнфо. В Арцахе арестованы лица, стрелявшие по зданию администрации президента республики. Об этом сообщает Следственный комитет Арцаха.

Согласно источнику, суд в Степанакерте удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух мужчин, 1981 и 1983 г.р. Им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - "хулиганство, совершенное с особым цинизмом" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Напомним, что 28 августа около 03:00 двое лиц в состоянии алкогольного опьянения открыли огонь в направлении здания и сотрудников службы безопасности. Позже они были задержаны.