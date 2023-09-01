Пятница, 1 Сентября 2023 13:06

АрмИнфо.В Армении впервые установили спутниковый датчик на беркуте, что позволит отслеживать и изучать его передвижение и особенности поведения. Об этом говорится в заявлении армянского филиала Союза по охране природы Германии (NABU).

Согласно источнику, недавно в Инспекционный орган охраны окружающей среды и недр РА поступил сигнал о том, что в прилегающих районах города Алаверди обнаружен истощенный молодой беркут.

Сотрудники Инспекционного органа переместили птицу в Фонд <Сохранение эндемичных и исчезающих видов>, где сейчас он получает соответствующий уход. "Наши специалисты успешно разместили на беркуте спутниковый датчик, который позволяет изучать гул, локальные перемещения, особенности поведения, другие интересные факты, связанные с экологией и биологией вида, а также выделить некоторые угрозы для птицы, например, электрические столбы, провода и др.", - говорится в источнике. Сообщается, что через несколько дней птицу выпустят на волю.

Все работы осуществлялись совместно с Министерством окружающей среды Армении. Отметим, что беркут занесен в международный список охраняемых видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов IUCN.