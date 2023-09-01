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АрмИнфо. В условиях напряженной обстановки вокруг Армении и Арцаха различные участки передовых позиций будут продолжать находиться в состоянии высокого риска напряженности. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.
"События, происходящие на границах Армении, напрямую связаны с ситуацией в Арцахе, и наоборот. Несмотря на то, что правительство Армении пытается любой ценой дистанцироваться от вопросов, связанных с Арцахом, с точки зрения безопасности речь идет об одном и том же. Армения и Арцах находятся в одной системе безопасности и нападение на каждого из них делает уязвимой каждую из сторон. Соответственно, нет Армении без Арцаха и не может быть Арцаха без Армении", - написал парламентарий.
Он добавил, что в условиях сложившейся сложной ситуации перед любым правительством Арцаха стоит несколько ключевых вопросов. Во-первых, посредством антикризисного управления осуществлять наиболее справедливое распределение ресурсов и их использование в соответствии с приоритетами. Во-вторых, сложная психологическая ситуация, сложившаяся в Арцахе, делает еще более актуальным развитие искреннего и открытого диалога с обществом. В-третьих, обеспечение железной дисциплины любой ценой, исключая толерантность по отношению к тем, кто пытается довести страну до хаоса. В-четвертых, внутренние расстановки, назначения и увольнения должны быть основаны не на предпочтениях узких политических групп, а на компетентности и способностях каждого.
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|В Арцахе арестованы лица, стрелявшие по зданию администрации президента республики
|Враг скапливает военную технику и живую силу у границ Армении
|В Армении впервые установили спутниковый датчик на беркуте
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|ЮКЖД запустила электропоезд Гюмри-Ванадзор- Гюмри
|В условиях нынешней обстановки различные участки передовых позиций будут находиться в состоянии высокого риска напряженности - депутат НС
|ANCA призывает Сенат заблокировать все дипкандидатуры, предложенные Байденом в Госдеп, пока он не примет решительные меры по прорыву азербайджанской блокады Арцаха
|В результате вражеской провокации на армяно-азербайджанской границе у ВС Армении двое погибших и один раненный
|ANCA приветствует введение поправок, запрещающих оказание американской военной помощи Азербайджану
|Жозеп Боррель призвал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления США о блокаде в регионе
|МОНКС намерено содействовать внедрению более эффективных регулирований в сфере отечественного кинопроизводства
|ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить информации о троих гражданских лицах, похищенных в Лачинском коридоре
|Секретарь СБ Армении и личный представитель главы МИД России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Ерванд Захарян обвиняется в злоупотребления служебными полномочиями по делу о незаконной продаже <Кукурузника>
|Маркедонов: Отставка президента или отставка непризнанной республики?
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лавров: Анкара может сыграть конструктивную роль в Закавказье
|Для продолжения вещания радио Sputnik в Нагорном Карабахе необходимо разрешение Баку: Гендиректор медиагруппы
|Все по закону: Группа компаний Галакси обвиняет Генпрокуратуру в нанесении ущерба деловой репутации компании
|Паруйр Ованнисян и Игорь Ховаев отметили необходимость перезапуска Лачинского коридора
|Замглавы МИД России и посол РА в РФ обсудили проблематику армяно-азербайджанской нормализации
|Госдеп: представители Степанакерта и Баку должны незамедлительно встретиться
|Баку обвинил Ереван в обстреле. МО Армении опровергло информацию
|ВТБ (Армения) поддержал выход нового издания книги Сагатела Арутюняна
|С 1 сентября в Степанакерте будет действовать вторая социально-благотворительная столовая
|B Баку заявляют о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшие дни
|В Армении с 1 сентября стартует поэтапное внедрение нового стандарта школьного образования
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Опрос: Жители столицы готовы видеть на посту мэра Еревана Тиграна Авиняна, Айка Марутяна и Андраника Теваняна
|Депутат НС РА: Арцах своей стойкостью нарушает планы внутренних и внешних врагов
|Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии
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|Араик Арутюнян завтра подаст в отставку
|Армения подпишет соглашение о статусе миссии ЕС в РА
|Ереван в жесткой форме ответил Захаровой
|МИД Азербайджана вызвал посла Франции
|Армения примет участие в XIV Международном фестивале "Александринский"
|Армения подпишет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Грецией
|Баку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Женщины Армении, Арцаха и Диаспоры подняли свой голос в поддержку Арцаха: у здания правительства проходит акция протеста
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Фонд "Татоян": Открытие дороги через Акну - экзистенциальная угроза для армян Арцаха
|Сергей Газарян: Азербайджан планомерно создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условия
|Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира - президент РА
|Даже когда оружие умолкает, страдания не заканчиваются - 298 армянских семей продолжают ждать своих пропавших без вести близких
|Вопрос троих похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха и Вагифа Хачтаряна находятся в центре внимания МККК
|Премьер: блокирование перевозки грузов еще раз свидетельствует о политике Азербайджана, направленной на углубление гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Депутат Бундестага: миссия ЕС в Армении должна быть усилена и расширена на Азербайджан
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