Пятница, 1 Сентября 2023 12:42

АрмИнфо. В условиях напряженной обстановки вокруг Армении и Арцаха различные участки передовых позиций будут продолжать находиться в состоянии высокого риска напряженности. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

"События, происходящие на границах Армении, напрямую связаны с ситуацией в Арцахе, и наоборот. Несмотря на то, что правительство Армении пытается любой ценой дистанцироваться от вопросов, связанных с Арцахом, с точки зрения безопасности речь идет об одном и том же. Армения и Арцах находятся в одной системе безопасности и нападение на каждого из них делает уязвимой каждую из сторон. Соответственно, нет Армении без Арцаха и не может быть Арцаха без Армении", - написал парламентарий.

Он добавил, что в условиях сложившейся сложной ситуации перед любым правительством Арцаха стоит несколько ключевых вопросов. Во-первых, посредством антикризисного управления осуществлять наиболее справедливое распределение ресурсов и их использование в соответствии с приоритетами. Во-вторых, сложная психологическая ситуация, сложившаяся в Арцахе, делает еще более актуальным развитие искреннего и открытого диалога с обществом. В-третьих, обеспечение железной дисциплины любой ценой, исключая толерантность по отношению к тем, кто пытается довести страну до хаоса. В-четвертых, внутренние расстановки, назначения и увольнения должны быть основаны не на предпочтениях узких политических групп, а на компетентности и способностях каждого.