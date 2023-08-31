Четверг, 31 Августа 2023 15:41

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию.

<Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 31 августа, около 10:55, подразделения Армии обороны Арцаха провели инженерные работы в Шушинском районе, которые якобы были предотвращены в результате действий ВС Азербайджана - очередная дезинформация>,- говорится в сообщении обороны Арцаха.