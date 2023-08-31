Четверг, 31 Августа 2023 14:09

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что завтра подаст в отставку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Президент НКР подчеркнул, что сегодняшняя нестабильная геополитическая ситуация в мире, региональные события и прогнозируемые развития событий, явления, происходящие в Арцахе и вокруг него, внутриполитическая и общественная атмосфера Арцаха прямо говорят о необходимости изменения подходов и шагов, проявления гибкости.

"Для достижения вышеперечисленного необходимо сменить главных действующих лиц в Арцахе, начиная с меня. Моя биография и отношение к ней Азербайджана искусственно создают ряд условий, вызывающих существенные проблемы с точки зрения построения наших дальнейших шагов и проведения гибкой политики. Кроме того, поражение в войне и последующие трудности в стране существенно снизили доверие к власти, особенно президенту, что серьезно затруднило дальнейший ход правильного управления. Поэтому перемены должны начаться с меня.

Завтра я подам народу и Национальному Собранию Республики Арцах заявление об отставке с поста президента. Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных", - подчеркнул он.

Арутюнян также сообщил, своим сегодняшним указом государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян был освобожден от занимаемой должности, а госминистром был назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян, которому были предоставлены широкие полномочия.

"Выбирая Самвела Шахраманяна, я учитывал его принципиальность, гибкость, опыт работы на различных ответственных должностях и накопленные знания, которые напрямую связаны как с национальной безопасностью, так и с государственным управлением", - подчеркнул Арутюнян.

Он также заверил, что и дальше будет жить в Арцахе вместе с членами своей семьи, и будет вовлечен в дело обеспечения безопасности Арцаха. "Этот мой шаг также направлен на обеспечение внутренней стабильности и прочного общественного порядка в Арцахе. Несмотря ни на что, наша внутренняя стабильность и общественная солидарность являются предпосылкой любого успеха, от которой должны быть исключены любые отклонения или попытки отклонения", - резюмировал он.