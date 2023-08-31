Четверг, 31 Августа 2023 12:29

АрмИнфо. Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей была вручена нота протеста в связи с отправкой французской стороной гуманитарного груза в Корнидзор для передачи населению осажденного Арцаха.

В МИД Азербайджана выразили недовольство высказываниями, сделанными французскими чиновниками, в том числе и мэром Парижа Анн Идальгой в Армении.

"Подчеркнуто, что эти шаги французской стороны не только являются прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на защищенные международным правом суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Это также является очередным примером активизировавшихся в последние дни шагов, направленных на обострение ситуации в регионе и поощрение Францией Армении продолжать занимать "реваншистскую позицию"", - заявили в МИД Азербайджана, позабыв, что это они оккупировали порядка 200 кв. км суверенных территорий Армении и выражают территориальные претензии к РА.

"От французской стороны было потребовано прекратить данные шаги, которые ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации, которому способствуют активные усилия международных акторов в регионе", - отметили в МИД АР.

Напомним, что накануне, делегация из Франции во главе с мэром Парижа доставила 10 фур с гуманитарной помощью для Арцаха в Корнидзор, к началу въезда в Кашатагский (Лачинский) коридор. Однако, азербайджанская сторона, которая держит Арцах в осаде с 12 декабря 2022 года, не позволила фурам проехать в НКР. Добавим, что эти фуры встали рядом еще с 20 машин с гомпомощью правительства РА, которые с конца июля простаивают в Корнидзоре, пока в Арцахе от голода умирают люди.