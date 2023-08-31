Четверг, 31 Августа 2023 11:18

АрмИнфо. Герой Арцаха, бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Арцах (НКР), генерал- лейтенант Аршавир Гарамян назвал единственный путь спасения Арцаха.

Так, по его глубокому убеждению, Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае, если его управленцы (президент и члены правительства, председатель Национального собрания и депутаты, судьи, прокуроры и другие должностные лица) осознают, что они приговорены к смертной казни в случае потери Арцаха, и будут жить в случаи его спасения.

"Другого варианта нет...Внутренняя железная дисциплина, основанная на социальной справедливости, неприятии ложной демократии, частичном или полном ограничении деятельности политико-общественных организаций, наказании всех раскольников и провокаторов и устранении других негативных явлений из общественной жизни государства... Консолидация вокруг идеи, или вокруг власти, а точнее вокруг "сильной идеи":", - резюмировал генерал.