Четверг, 31 Августа 2023 11:17

АрмИнфо.Открытие дороги через Акну (Агдам) является экзистенциальной угрозой для армян Арцаха и она не является альтернативой Кашатагскому (Лачинскому) коридору. Об этом говорится в докладе Фонда "Татоян" экс- омбудсмена Армана Татояна.

"Коридор гарантирует сохранение идентичности этнических армян Арцаха. Дорога через Акну обойдет юридические барьеры в отношении Азербайджана, которые действуют в случае с коридором.

Уклонение Азербайджана от своих международных обязательств по безопасности в отношении коридора будет препятствовать реализации любой резолюции, достигнутой путем переговоров. Дорога через Акну будет использоваться Азербайджаном для усиления своей антиармянской политики", - подчеркнули в Фонде, добавив, что Азербайджан будет использовать дорогу через Акну, чтобы сделать коридор непригодным для использования.

В Фонде убеждены, что Азербайджан будет использовать дорогу через Акну, чтобы поставить армян Арцаха в полную зависимость от Азербайджана.

"Дорога через Акну станет для Азербайджана инструментом притеснения арцахских армян. Азербайджан будет использовать дорогу Акна для проведения специальных военных операций внутри Арцаха. Азербайджан будет использовать дорогу Акна для осуществления похищений армян Арцаха, буду ничем не стесненным.

Дорога через Акну не будет иметь каких-либо других сдержек и противовесов со стороны третьих сторон в отношении правительства или поведения Азербайджана. Также не будет внутреннего контроля над произволом. Открытие этой дороги узаконит безнаказанность

Азербайджана и устранит прозрачность как единственное оставшееся средство против произвола", - убеждены в Фонде "Татоян".

Как говорится в сообщении Фонда, этот срочный доклад подготовлен при непосредственном участии известных американских юристов Гаро Казаряна и Карнига Керконяна.

С полным докладом можно ознакомится по следующей ссылке: https://tatoyanfoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/opening-of-the-Akna-road-is-an­existential-threat-for-Artsakh-Armenians-1.pdf .