Четверг, 31 Августа 2023 11:04

АрмИнфо.Параметры и режим функционирования Кашатагского (Лачинского) коридора определены Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, в соответствии с 6 пунктом которого зафиксировано беспрепятственное сухопутное сообщение между Республикой Арцах и Республикой Армения.

Контроль над коридором должен осуществляться исключительно российским миротворческим контингентом. Об этом глава МИД Республики Арцах Сергея Газаряна заявил в интервью российскому интернет-изданию "The Moscow Times" в ответ на вопрос, допускаете ли он, что усилия Степанакерта и Еревана на дипломатическом уровне могут заставить Баку убрать КПП с коридора.

В этом ключе он подчеркнул, что позиция и действия азербайджанской стороны полностью противоречат как духу, так и букве упомянутого выше Трехстороннего заявления. "В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение строгого и беспрекословного соблюдения Азербайджаном всех достигнутых договоренностей в рамках Трехстороннего заявления, в том числе по Кашатагскому коридору. Для достижения этой цели необходимо объединение усилий не только Степанакерта и Еревана, но также тех участников Трехстороннего заявления, которые действительно заинтересованы в обеспечении стабильности и соблюдении установленных обязательств", - отметил дипломат.

Кроме того, продолжил Газарян, международные акторы, приветствовавшие Трехстороннее заявление и в настоящее время рассматривающие его в качестве краеугольного камня нынешней архитектуры безопасности в регионе, также должны внести свою лепту в обеспечение стабильности региона.

В этом ключе он напомнил, что этот документ не предполагает какого-либо присутствия Азербайджана в коридоре, не говоря уже об осуществлении им каких-либо контрольных функций. "Эта точка зрения была подтверждена министром иностранных дел Российской Федерации 28 февраля 2023 года, который по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой со всей определенностью подчеркнул, что создание КПП в Кашатагском коридоре Трехсторонним заявлением не предусмотрено. Юридически обязательные решения Международного суда ООН подтверждают обязанность Азербайджана "обеспечить беспрепятственное движение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", что исключает наличие контрольно- пропускного пункта в Кашатагском коридоре", - напомнил он.

Газарян обратил внимание, что с момента закрытия коридора - сначала под предлогом "экопротеста", а затем установлением 23 апреля в одностороннем порядке контрольно- пропускного пункта в нарушение Трехстороннего заявления - Азербайджан последовательно пытается разорвать существующие естественные глубокие связи народа Арцаха с Арменией, лишить его идентичности, самодостаточности и возможности для развития.

"Азербайджан планомерно и систематически создает невыносимые условия жизни в НКР, чтобы принудить народ Арцаха принять его ультимативные условия. Блокирование Кашатагского коридора и навязывание народу Арцаха позиции Азербайджана путем голода и принуждения являются частью геноцидальной политики официального Баку. Следовательно, мы говорим об ответственности международного сообщества и, в первую очередь, глобальных акторов за предотвращение преступления геноцида и исходим из того, что данные государства и организации обладают соответствующим ресурсом и инструментарием для предотвращения подобного преступления против человечности. Мы надеемся, что ими будет задействован весь спектр возможностей во избежание катастрофических последствий. Хочу еще раз подчеркнуть, что предотвращение геноцида является не только правом, но и обязательством всех членов международного сообщества",- выразил убеждение главный дипломат Арцаха.

На уточнение, существует ли в Степанакерте некая группа чиновников, ответственная за ведение переговоров с азербайджанской стороной, Газарян напомнил, что с момента окончания в 2020 году боевых действий при посредничестве РФ периодически проводились встречи между арцахской и азербайджанской сторонами, в ходе которых обсуждался ряд технических и гуманитарных вопросов, в том числе по восстановлению жизненно важной инфраструктуры.

"Что касается обсуждения политических вопросов, в том числе связанных с всеобъемлющим урегулированием азербайджано-карабахского конфликта, то мы всегда подчеркивали необходимость согласованного международного формата, в рамках которого можно будет приступить к поиску взаимоприемлемых, сбалансированных решений, которые обеспечат прочный, справедливый и достойный мир", - отметил глава МИД НКР, добавив, что его ведомство в сотрудничестве с другими уполномоченными структурами страны вырабатывает и представляет на рассмотрение президента соответствующие предложения, рекомендации и позицию по переговорному процессу.

На вопрос о том, каковы красные линии руководства Арцаха в этих переговорах, Газарян констатировал, что народ и власти Арцаха знают цену мира и цену войны лучше, чем кто- либо другой.

"Мы готовы обсудить весь комплекс сложных и болезненных вопросов при условии, что ход и результат переговоров не должен быть предрешен. А учитывая, что с азербайджанской стороны имеются многочисленные нарушения как индивидуальных, так и коллективных прав народа Арцаха, должны быть определены четкие международные гарантии для реализации прав народа Арцаха, включая право на самоопределение", - сказал министр.

На уточнение, приемлемо ли для него в принципе использование такого термина Азербайджана, как "интеграция армян Карабаха", глава МИД НКР констатировал, что в первую очередь необходимо отметить, что Баку использует термин "интеграция" в качестве ширмы, за которой скрывается реализуемая сейчас политика насильственного подчинения народа Арцаха с последующим его изгнанием со своей исторической родины. Поэтому оценка терминов невозможна без учета тех целей, для которых они используются.

"Мы считаем, что правильнее говорить о поиске взаимоприемлемых и сбалансированных формулировок, которые будут направлены на выработку прочных и справедливых решений и будут служить интересам мира", - резюмировал Газарян.