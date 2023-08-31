Четверг, 31 Августа 2023 11:02

АрмИнфо. Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира и движется в этом направлении. Об этом в ходе встречи с командующим Колледжа национальной обороны Индии, генерал- лейтенантом Сукрити Сингх Дахия заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента РА, в ходе встречи Ваагн Хачатурян отметил, что дружба между армянским и

индийским народами имеет многовековую историю. <После обретения Арменией независимости мы продолжили эту традицию, установили

дипломатические отношения с Индией и сделали все, чтобы наши отношения динамично развивались. В прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и сейчас продолжаем находить новые возможности для дальнейшего развития и расширения наших отношений, и в этом смысле ваш визит также имеет большое значение>, - сказал глава государства.

Сукрити Сингх Дахия, поблагодарив за прием, отметил, что рад посетить Армению.

В ходе встречи были обсуждены направления и области дальнейшего развития тесного сотрудничества между Арменией и Индией. Подчеркнута важность реализации огромного потенциала взаимодействия в сфере высоких технологий, здравоохранении, сельском хозяйстве, обороны и др. Была также затронута возможность реализации совместных программ обмена опытом в сфере военного образования.

Состоялся обмен мнениями об общих региональных реалиях, в связи с чем Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения тверда в своей позиции по достижению стабильного и прочного мира и движется в этом направлении.