Четверг, 31 Августа 2023 00:14

АрмИнфо.Я обратился к своему адвокату, который аккредитован в Междунардном уголовном суде, чтобы он представил иск против президента Азербайджана. Об этом в ходе пресс-конференции в Горисе заявил представитель французского региона Иль-де-Франс , прибывший в Армению в составе делегации, возглавляемой мэром Парижа Анн Идальго, по случаю отправления гуманитарной помощи из Франции в Арцах. "Моей мишенью является именно Алиев - президент Азербайджана. Он диктатор, и против него мы должны бороться. Как мы нацелены на Путина, точно так же должны быть нацелены и на Алиева", - сказал он.

Заметив, что Арцах може заручиться полной поддержкой региона Иль -де-Франс, член французской делегации напомнил о визите главы региона Валери Пекресс в Арцах ценой жизни в 2021 году. Представитель Пекресс напомнил, что президент Азербайджана угрожал ей. В этой связи он посетовал на то, что не последовало какой-либо реакции со стороны Франции на государственном уровне, даже азербайджанский посол не был вызван в МИД.

Резюмирую, представитель региона подчеркнул: "Мы здесь, чтобы французская дипломатия вышла из своей зоны комфорта и начала действовать".

В ходе пресс-конференции было отмечено, что Азербайджан заблокировал дорогу для гуманитарной колоны из Франции. В связи с этим было приянто решение, что часть груза будет направлена беженцам из Арцаха, а часть будет ожидать возможного открытия дороги. Французская делегация призвала коллег из других городов и стран присоединиться к подобной гуманитарной инициативе и направить помощь Ацаху.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года.