Среда, 30 Августа 2023 18:26

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян приветствовал членов делегации, которые сопровождают колонну гуманитарной помощи, предоставленной Арцаху городами и регионами Франции.

От имени властей и народа Арцаха он выразил благодарность представителям города Париж, регионов Иль-де-Франс, Оверн-Рон-Альп, О-де-Франс, Окситания, Пеи-де-ла-Луар, которые остались верны своим принципам и понятию дружбы в трудный для Арцаха период, оказывая поддержку арцахцам, подвергающимся геноциду в условиях тотальной блокады. Президент выразил надежду, что 10 автомобилей с гуманитарным грузом смогут пересечь Лачинский коридор и облегчить страдания народа Арцаха.

Арутюнян отметил, что Азербайджан надеется поставить народ Арцаха на колени посредством гуманитарного давления, но ему это не удастся. <Мы умеем уважать, но не умеем становиться на колени. Мы будем бороться столько, сколько у нас будет возможностей. Хотя у нас нет никаких ожиданий от мира, сверхдержав, международных структур, мы продолжим. Для нас важнее достоинство, унаследованное на протяжении тысячелетий", - сказал Арутюнян.