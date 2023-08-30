Среда, 30 Августа 2023 18:24

АрмИнфо. Депутат Европарламента, председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо вновь коснулась гуманитарного кризиса, возникшего в Арцахе, призвав ввести санкции против Азербайджана.

"В Нагорном Карабахе гуманитарная катастрофа. Пришло время применить санкции против Азербайджана", - написала Луазо на своей странице в X (бывший Twitter)