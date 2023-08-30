Среда, 30 Августа 2023 18:07

АрмИнфо. Страсбург присоединился к гумманитарной миссии по отправлению помощи из Франции в Арцах, иницированной мэрией Парижа, по двум причинам. Об этом заявила мэр Страсбурга Жанна Барсегян в ходе пресс-конференции в Горисе 30 августа, состоявшейся по случаю отправки гумманитарной колонны из 10 грузовых машин из Франции в Нагорный Карабах.

В первую очередь, она отметила, что Страсбург присоединился из-за критичности ситуации. В этой связи Барсегян сослалась на заявление МИД Арцаха, в котором говорилось, что запасы муки в государстве закончатся через 2 дня. "Очевидно, что ситуация изо дня в день станет более критичной", - сказала мэр.

Помимо этого, она заметила, что Страсбург не мог остаться в стороне, поскольку город является столицей Европы, здесь расположен Европейский суд по права человека и Совет Европы. "Мы направляем наш призыв не только президенту Франции , но и другим европейским структурам, в том числе Совету Европы. Как внучке и правнучке, спасшихся от геноцида 1915 года, для меня неприемлимо то, что сегодня также попираются права армянского народа на достойную жизнь и на существование", - резюмировала Барсегян.