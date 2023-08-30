Среда, 30 Августа 2023 17:46

АрмИнфо. Было бы правильно, если бы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не заключала бы газового соглашения с Азербайджаном. Подобное мнение в ходе совместной пресс-конференции с президентом Арцаха 30 августа в Горисе выразил глава фракции "Республиканцы" Национального Собрания Франции Брюно Ретайо, который прибыл в Армению в составе делегации, возглавляемой мэром Парижа Анн Идальго.

"Это газ, который частично идет из России", - подметил он. Подписание данного соглашения, по словам французского парламентария, означает прямую поддержку Алиеву, который угнетает армян Нагорного Карабаха.

Отметим, что сегодня в Армению прибыла делегация французских парламентариев и госдеятелей, которая сопровждала гумманитарную колону, состоящую из 10 грузовых машин, предназначенную для народа Арцаха. Однако Азербайджан не пропустил гуманитарный груз из Франции в Арцах.-

Напомним, что 26 июня правительство Армении направило в Нагорный Карабах гумконвой (361 тонну гуманитарной помощи), въезд которого также был заблокирован азербайджанской стороной.