Среда, 30 Августа 2023 16:30

АрмИнфо. Азербайджанская сторона через российских миротворцев оповестила, что через несколько дней арестованные трое молодых людей будут освобождены. Об этом 30 августа журналистам заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Газарян.

Отвечая на вопрос о том, куда именно депортируют молодых людей, в Арцах или в Армению, глава МИД республики заметил, что в обоих случаях парни будут в более безопасной среде.

Газарян подчеркнул, что азербайджанская сторона, предприняв попытку отправки партии <гуманитарной помощи> по дороге Акна-Степанакерт, пошла на очередную провокацию. <Тем самым, они сами признали наличие гуманитарного кризиса, но такого рода вопросы подобным образом не решаются>, - сказал министр, добавив, что практически все инициативы, поступающие от различных структур, обсуждаются с политическими акторами Арцаха, на основе которых принимаются соответствующие решения.

Отвечая на вопрос о предложении Баку открыть Лачинский коридор при открытии коридора Акна- Степанакерт, Газарян напомнил, что предложений поступает много, но ни одно из них не стало реальностью. Он заметил, что карабахская сторона является самой заинтересованной в переговорах с Азербайджаном. <Мы готовы обсуждать самые тяжелые вопросы в целях поиска взаимоприемлемых решений, но, как мы видим, этого избегает азербайджанская сторона. Мы при помощи российских миротворцев периодически направляем Баку наши предложения, на которые ответа просто не поступает>, - сказал глава внешнеполитического ведомства Арцаха.