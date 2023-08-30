Среда, 30 Августа 2023 15:41

АрмИнфо.Арцах готовится к новому учебному году в условиях нехватки канцтоваров, продуктов питания, предметов гигиены и транспорта. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Норайр Мкртчян в ходе совещания, созванного по случаю начала нового учебного года.

В ходе совещания, министр представил результаты обсуждений и подготовительных работ с представителями учебных заведений Арцаха, а также проблемы, возникшие в результате полной блокады государства. "Мы приложили максимальные усилия, чтобы подготовиться к началу учебного процесса 1 сентября", - сказал он.

В свою очередь госминистр Гурген Нерсисян подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы в нынешних тяжелых условиях не подвергать дополнительным рискам здоровье детей, в то же время не пренебрегая при этом обязательством государства по обеспечению права на образование.