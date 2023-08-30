Среда, 30 Августа 2023 15:07

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый в ходе встречи с послом США в Ливане Тороти Шиа коснулся сложной ситуации, сложившейся вокруг Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Католикосата, Арам Первый подчеркнул, что "кризис в Арцахе - это не только гуманитарный кризис, но, по сути, это политическая проблема, связанная с правом на самоопределение армян Арцаха".

Затем Патриарх заявил, что Азербайджан создал гуманитарный кризис, обрекая более 120 тысяч человек на голод, чтобы предать забвению право на самоопределение путем либо лишения Арцаха его армянского населения, либо уморив голодом армянский народ, подвергая его расовой дискриминации.

Высоко оценивая различные формы поддержки, оказываемой Америкой армянскому народу, Армении и Арцаху, Его Святейшество сказал, что армянский народ ожидает большего. Его Высокопреосвященство также коснулся масштабных акций протеста армян Диаспоры в разных уголках мира.

При этом отмечается, что посол, хорошо знакомый как с историческими, так и с политическими аспектами арцахской проблемы, пообещал Его Святейшеству передать его обеспокоенности и ожидания властям Соединенных Штатов Америки.

В ходе встречи также обсуждались президентские выборы в Ливане. Была подчеркнута важность проведения срочных выборов, чтобы подтолкнуть государство к процессу восстановления, особенно в социально-экономической области.