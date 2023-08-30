Среда, 30 Августа 2023 14:20

АрмИнфо. Армения 28 августа направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о защите прав трёх гражданских лиц, похищенных из Кашатагского (Лачинского) коридора, с просьбой применить временную меру против Азербайджана. Об этом сообщает офис представителя Армении по международно-правовым вопросам.

"О дальнейшем развитии событий мы будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении офиса.

Отметим, что трое молодых людей из Арцаха были похищены азербайджанцами на ККП 28 августа в ходе досмотра. Им инкриминируется "осквернение азербайджанского флага". В Баку заявили об аресте молодых людей на 10 дней. Это уже второй случай похищения граждан Арцаха с КПП. 29 июля с того же КПП был похищен 68-летний Вагиф Хачатрян, который ехал в Армению для проведения операции на сердце.