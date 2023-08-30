Среда, 30 Августа 2023 12:34

АрмИнфо. Республика Арцах признает лишь один коридор - Лачинский, через который осуществляется связь республики с Арменией и внешним миром. Об этом 30 августа на пресс-конференции в Степанакерте заявил председатель Национального Собрания Арцаха Давид Ишханян, комментируя возможность доставки в республику гуманитарного груза из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт.

Как заметил Ишханян, необходимо восстановить по Лачинскому коридору свободное передвижение грузов и людей, что зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Что касается дороги Акна- Степанакерт, то, как заметил спикер, данная инициатива властей Азербайджана не нова. Три недели назад Азербайджан предложил задействовать данную дорогу российским партнерам. <Вчерашние действия властей Азербайджана, направивших гуманитарный груз в Арцах по данной дороге, были прогнозируемы. Но обсуждения в Арцахе показали, что эта инициатива неприемлема для нас>, - сказал Ишханян, добавив, что Баку своими действиями пытается продемонстрировать миру, что проблема Арцаха - это его внутренний вопрос. <Азербайджан предпринял очередной провокационный шаг, стремясь убедить мировую общественность в своих благих намерениях. Между тем, Баку вознамерился потребовать вывода представительства Международного комитета Красного Креста из Степанакерта, который действует в столице Арцаха уже тридцать с лишим лет под непосредственной координацией из Женевы>, - сказал спикер, напомнив о размещении на дороге Акна-Степанакерт блок поста российских миротворцев, там же находятся и полицейские Арцаха. <Имеется четкое указание об отказе от использования данной дороги>, - подчеркнул спикер НС Арцаха.

Он также напомнил, что проблема Арцаха получила широкий общественный резонанс. Об этом свидетельствуют обсуждения в Совете Безопасности ООН. Имеется и доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, который указывает на геноцидный характер действий властей Азербайджана.