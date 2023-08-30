Среда, 30 Августа 2023 11:28

АрмИнфо. "Однозначно, сегодня мы должны быть по одну сторону баррикад", - заявил на собрании представителей русской общины Арцаха глава общины Александр Бордов, слова которого приводит "Арцахпресс".

В сообщении отмечается, что мероприятие началось с благословения и со слов поддержки духовных отцов Армянской Апостольской и Русской Православной Церквей.

По словам Бордова, Нагорно-Карабахская Республика сегодня находится в сложной ситуации и только сила и стойкость духа, свойственные народу Арцаха, позволяют ему с честью преодолеть испытания этих месяцев. "Естественно, мы помним, что нашим дедам и отцам тоже было нелегко, потому что вся история святой земли Карабаха - это борьба за свободу, жизнь, право жить на земле наших предков", - заявил глава общины.

Он коснулся исторической справки об армяно- российских отношениях, в этом контексте и истории российского присутствия в Арцахе. По словам Бордова, на протяжении веков армяне и русские создавали духовные связи, что говорит о необходимости построения крепких союзнических отношений во имя обоих народов, стран и веры. "Народ Арцаха, и российские миротворцы оказались в сложной, фактически в кризисной ситуации. Однозначно, сегодня мы должны быть по одну сторону баррикад", - выразил убеждение глава русской общины.