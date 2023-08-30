Среда, 30 Августа 2023 11:27

АрмИнфо. "У меня сложилось впечатление, что когда мы говорим "безопасность", мы имеем в виду только безопасность крупных держав, когда мы говорим "честь", мы имеем в виду крупных игроков". Об этом 29 августа глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе панельной дискуссии "Новые архитекторы безопасности: кто?", прошедшей на полях Бледского стратегического форума.

Так, в ходе прошедших дискуссий, на просьбу дать оценку потенциалу безопасности существующих международных структур, их эффективности, принимая во внимание наличие "замороженных конфликтов" в регионе, Мирзоян отметил, что это достаточно сложный вопрос.

По его словам, по факту, с одной стороны, десятилетиями были все необходимые структуры с надлежащими инструментами и ресурсами для управления кризисами и конфликтами, однако с другой стороны, на деле стало очевидным, что в реальных кризисах и конфликтах эти инструменты и меры не столь эффективны. В качестве наглядного примера Мирзоян привел ситуацию с Кашатагским (Лачинским) коридором, который с 12 декабря 2022 года заблокирован Азербайджаном, и 120 тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти.

"Все вы знаете о Нагорном Карабахе, расположенном на Южном Кавказе. Прямо сейчас, пока мы здесь говорим, 120 000 человек находятся в настоящей средневековой осаде из-за блокировки Кашатагского коридора. Целью создания этого коридора было обеспечение связи между Арменией и Нагорным Карабахом и свободное передвижение людей. Это единственная дорога жизни, единственный путь, который может соединить Нагорный Карабах с внешним миром. Прошло более 8 месяцев с тех пор, как Азербайджан заблокировал коридор, с 15 июня он находится в тотальной блокаде и теперь ни лекарства, ни топливо, ни что-либо другое в Нагорный Карабах переправить невозможно. Итак, еще раз, чтобы вы действительно понимали ситуацию, около 2000 беременных женщин, 30 тысяч детей, 20 тысяч стариков, больных людей остались без еды, лекарств и топлива, нарушено газо- и электроснабжение", - обратил внимание армянский министр. В этом ключе он напомнил, что поводу этой ситуации было высказано множество реакций со стороны международных организаций, частных лиц и независимых экспертов. Он добавил, что выступил генеральный секретарь ООН, специальные эксперты, специальные докладчики, заявления сделали такие авторитетные организаций, как "Human Rights Watch", "Amnesty International"и другие.

"Есть заявления многих структур, авторитетных организаций, органов и частных лиц, которые доказывают, что Азербайджан заблокировал Кашатагский коридор, в результате чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис и существует опасность гуманитарной катастрофы. Что же мы имеем в результате? А ничего. У нас есть два решения высшего юридического органа - Международного Суда. Мы, народы, объединились и создали Организацию Объединенных Наций, в ее рамках или параллельно с ней мы создали высшую судебную инстанцию - Международный Суд, и он принял два решения, согласно которым Азербайджан должен обеспечить проход через коридор, а на деле, ничего не выполняется", - констатировал глава МИД Армении.

В этом ключе Мирзоян подчеркнул, что проблема не в структурах, поскольку дефицита в структурах нет, а скорее проблема в нехватке политической воли и уважения к правилам не только у тех, кто их нарушает, но и у всех. "Мы должны иметь чувство ответственности, чтобы уважать правила, потому что альтернатива - это хаос, это ситуация, когда сила порождает право, и вы знаете, всегда может найтись кто-то сильнее. Другой вопрос, согласны ли мы с этой ситуацией и что мы собираемся с этим делать", - вопрошал Мирзоян.

На уточнение, каким он видит роль сегодняшней политики в вопросах безопасности, глава МИД РА признался, что у него сложилось впечатление, что когда речь заходит о "безопасности", то все подразумевают только безопасность крупных держав. "Когда мы говорим "честь", мы имеем в виду крупных игроков. Или, по крайней мере, нужно иметь географические размеры Польши, чтобы участвовать в этом разговоре или иметь какие-то ожидания. Невозможно будет "восстановить дом", пока не будет понимания, что проблема не только в войне на Украине. Я не врач, я политик, но знаю, что первый и, пожалуй, самый важный шаг - это диагностика. Без правильного диагноза невозможно найти решение. Пожалуй, самый прямой, честный и очевидный ответ на ваш вопрос, ведь на самом деле все знают, что ответ заключается в следующем: это политика, основанная на ценностях, а также на человекоориентированности. Решением является политика, ориентированная на человека. Я думаю, это ответ", - резюмировал Мирзоян