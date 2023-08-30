Среда, 30 Августа 2023 11:14

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация в регионе, вопрос открытия Кашатагского (Лачинского) коридора и дороги Степанакерт-Акна (Агдам).

Упустив из внимания тот факт, что азербайджанские власти с 12 декабря 2022 года держат закрытым единственный международно признанный маршрут для связи Арцаха с внешним миром - Кашатагский коридор, Алиев начал возмущаться нежеланием осажденных азербайджанцами арцахцев принимать груз из Азербайджана. Но и на этом он не остановился, и подстегнутый попустительством международного сообщества, Алиев назвал это "политической манипуляцией" со стороны Арцаха.

Он добавил, что Армения и Арцах отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Акна-Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста. "Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция", - добавил с цинизмом Алиев.

Затем он вновь завел струю песню о "реинтеграции" арцахцев, позабыв, что Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и ни о какой реинтеграции речи и быть не может.

Он также заверил, что после открытия дороги Акна-Степанакерт, может быть использована дорога Спепанакерт-Горис с "соблюдением правил

таможенного и пограничного режима Азербайджана". Хотя практика уже показала, что верить словам Азербайджана, мягко говоря, себя не уважать. Удерживаемые в азербайджанском плену вот уже четвертый год сотни армянских военнопленных и гражданских лиц яркое тому свидетельство.

Макрон отметил, что Франция со своей стороны также готова внести вклад в стабилизацию ситуации и устранение сложившейся напряженности, предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Франции и Азербайджана.

Отметим, что накануне Макрон переговорил и с премьером Армении. На повестке разговора также была ситуация вокруг Арцаха. Добавим, что сегодня 10 фур с гумгрузом из Франции отправились из Еревана в сторону Арцаха.