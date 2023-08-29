Вторник, 29 Августа 2023 20:01

АрмИнфо. Армения ценит принципиальную позицию Канады по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер глава МИД Армении Арарат Мирзоян после беседы с коллегой из Канады Мелани Жоли.

"На полях Стратегического Форума в Бледе состоялся обмен мнениями с главой МИД Канады Мелани Жоли. Армения ценит принципиальную позицию Канады по ситуации в Нагорном Карабахе.

Блокада Кашатагского (Лачинского) коридора должна быть снята в соответствии с постановлением Международного суда ООН и все международные площадки должны эффективно использоваться для решения проблемы", - написал Арарат Мирзоян

Добавим также, что глава МИД Канады Мелани Жоли ранее в своем микроблоге в Твиттер сообщила, что на полях Стратегического Форума в Бледе побеседовала с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. "С Шарлем Мишелем обсудили его видение расширения ЕС на Балканах, конфликт в Нагорном Карабахе и последующие шаги по разрешению кризиса на Гаити. Эти обсуждения имеют ключевое значение для нашей партнерской работы", - написала Жоли.