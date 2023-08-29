Вторник, 29 Августа 2023 19:59

АрмИнфо. Отказ армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова является "не очень хорошим знаком". Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Я могу это прокомментировать в том смысле, что это не очень хороший знак. Знак не очень хороший не в отношении биографии нашего бывшего коллеги, который возглавлял наш культурный центр еще до моего прихода в Россотрудничество, а не очень хороший знак, об этом наш МИД уже делал заявление, в том, что касается политики участия элит Армении в отношении России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Примаков отметил, что это никак не сказалось на работе Россотрудничества в Армении. По его словам, деятельность представительства в республике является успешной. "На работе нашего агентства это никак не сказалось, мы работаем, там работают курсы, происходит набор студентов на обучение в Российской Федерации, проводятся фестивали, концерты. Недавно прошел очень успешно футбольный турнир для детских команд по разным городам Армении, дети были в восторге. Наше представительство в Армении я считаю одним из успешных", - заключил руководитель Россотрудничества.

Как сообщил 24 августа ТАСС сам Кривопусков, погранслужба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить его в страну. Официальные органы Армении не комментируют этот инцидент. Ранее армянские пограничники также отказались впускать в страну гендиректора и президента издательского дома News Media Арама Габрелянова, первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и главреда RT Маргариту Симоньян.