Вторник, 29 Августа 2023 19:57

АрмИнфо. Политические силы Армении, похоже, не предпринимают никаких усилий, чтобы сломить пассивный интерес жителей Еревана к местным выборам и активизировать политический процесс. К такому мнению пришли участники экспертного клуба "Глас народа" в преддверии выборов в Совет старейшин Еревана. Они провели мониторинг, посвященный как самому старту предвыборной кампании, так и стартовым возможностям участвующих в выборах политических сил.

Также, отмечают эксперты клуба, заметно, что некоторые силы пытаются придать внешнеполитический фон предстоящим столичным выборам. Так, к примеру, глава Европейской партии Тигран Хзмалян ведет агитацию под флагом ЕС, а лидер партии "Республика" Арам Саркисян во время предвыборной кампании вновь поднимает вопрос выхода Армении из ОДКБ. В противовес, партия <Во имя социальной справедливости> позиционирует себя как сила, которая выступает за развитие и укрепление армяно-российских отношений.

Эксперты мониторинга отмечают, что у большинства политических сил в ходе агиткампании преобладает популизм, реальные проблемы не находят отражения и не представлены пути решения проблем, волнующих ереванцев. Вместо этого навязывается альтернативная реальность с труднореализуемыми программами. Так, кандидат от власти обещает каждый год открывать новую станцию метро, другой кандидат говорит о том, чтобы сделать транспорт бесплатным. Слышны и другие подобные беспочвенные обещания.

Между тем, как свидетельствуют опросы клуба среди ереванцев, их интересуют решения таких проблем, как водоснабжение, вывоз мусора, беспрецедентный уровень загрязнения воздуха в Ереване, разгрузка улиц от пробок и т.д. Также ереванцев очень интересуют вопросы, связанные со сферой здравоохранения, проблемой дефицита мест в детских садах. Эти опросы были проведены во всех административных районах Еревана, среди около 1200 ереванцев.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Главный претендент на пост будущего мэра столицы - вице-мэр Тигран Авинян возглавляет список правящей партии <Гражданский договор>. Отстраненный Пашиняном в 2021 году от должности мэра Еревана Айк Марутян так же претендует на возврат к должности, возглавив список новой малоизвестной партии <Национальный прогресс>. Мэром столицы хочет стать и депутат оппозиционной фракции <Айастан> Андраник Теванян, возглавляющий блок <Мать Армения>. Список партии <Республика> возглавляет бывший министр юстиции Артак Зейналян. Кандидатом на пост мэра также является председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, за которой, считается, стоит меценат-предприниматель Рубен Варданян. Заявку на участие в выборах в Совет старейшин Еревана подала также партия <Просвещенная Армения>, первым номером которого является член Совета старейшин Давид Хажакян.

В выборах участвуют также Европейская партия Армении (кандидат в мэры Тигран Хзмалян), партии <Единая Армения> (кандидат в мэры Ерванд Тарвердян), <Демократическая консолидация> (кандидат в мэры Сурен Петросян), <За социальную справедливость> (кандидат в мэры Арман Гукасян), <Сила родины> (кандидат от партии Нелли Арутюнян), <Победа> (кандидат в мэры Виктор Мнацаканян), <Общественный голос> (кандидат в мэры Артак Галстян) и <Справедливая Армения> (кандидат в мэры Норайр Норикян).