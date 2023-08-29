Вторник, 29 Августа 2023 19:54

АрмИнфо.Группа жителей Арцаха провели сегодня акцию протеста у Посольства РФ в Республике Армения с требованием освободить 3 соотечественников, взятых в заложники азербайджанской стороной во время их перемещения из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

Участники акции скандируют "Свободу армянским заложникам", "Конец терроризму", "Арцах". Они требуют выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана.

Митингующие отметили, что за произошедшее ответствены российские миротворцы. "Как взяли ответственность безопасно перевезти парней в Ереван, так теперь вы несете ответственность вернуть их домой. Мы не даем вам времени для раздумий, переговоров, обсуждений . У вас есть только сегодня. Сегодня вы должны их вернуть", - отметили участники акции протеста. После митинга у российского посольства, участники организовали шествие к зданию правительства РА.