Вторник, 29 Августа 2023 16:09

АрмИнфо.Арестовавший накануне карабахских армян официальный Баку направил партию товаров по агдамской дороге и пазл окончательно сложился. Об этом заявил политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия" Бениамин Матевосян.

Он напомнил, что накануне в Армении и Арцахе активно обсуждался очередной враждебный акт, совершённый официальным Баку, когда на азербайджанском КПП были задержаны трое жителей Арцаха (граждан Армении) за "неуважение к государственным символам Азербайджана" (ребята, согласно азербайджанской трактовке, вытирали ноги об азербайджанский флаг).

Излишне говорить, продолжил он, что данный акт был воспринят эмоционально как в Ереване, так и в Степанакерте. Излишне говорить и то, что власти как в Армении, так и в НКР просчитали подобный вариант развития событий и сумели использовать народный протест в своих целях.

"В Ереване люди, аффилированные с президентом Арцаха Араиком Арутюяном, направили народный протест вместо здания правительства Армении в сторону посольства РФ (хотя лично Никол Пашинян своим пражским решением от октября 2022 года признал Карабах частью Азербайджана, чем ликвидировал не только переговоры о статусе Арцаха, но и такое явление, как Лачинский коридор, превратив его в территорию Азербайджана, на которой официальный Баку установил КПП и с которого может похищать граждан Армении, живущих в НКР)", - отметил эксперт. При этом он обратил внимание, чтостепанакертский митинг превратился в площадку, на которой Араик Арутюнян озвучил ряд примечательных/опасных тезисов.

По его словам, во-первых, высказался о потенциальном открытии дороги (речь о Кащатагском/Лачинском коридоре), чтобы "люди смогли уехать из Нагорного Карабаха", иными словами заявил о потенциальной готовности вести переговоры об эвакуации армян Арцаха;

"Во-вторых, заявил о том, что в ближайшие дни следует решить вопрос с хлебом, отметив при этом, что "карабахцы всем верили - от ООН, В. Путина, Д. Байдена, Э. Макрона и до Пашиняна - но по факту "все их оставили пленными". Из чего не сложно сделать вывод, что "брошенный Арцах" должен пойти на переговоры с Баку.

И, о какая неожиданность, на следующий день после эмоциональной речи Арутюняна, в Баку заявили о том, что направляют в Степанакерт "гуманитарную помощь" по агдамской дороге", - обратил внимание политолог .

Матевосян считает, что слова Араика Арутюняна о том, что "все обманули карабахцев", не только приводят к выводу о том, что данным заявлением он обосновывает необходимость старта переговоров с Баку об "интеграции" (на самом деле старт фильтрации и эвакуации), но и во многом повторяет тот тезис, который по "неофициальным каналам" власти Азербайджана доводили до властей Карабаха в самом начале блокады.

Политолог констатировал, что согласно данному тезису, в условиях отказа Армении от любого рода ответственности в отношении Арцаха, власти Карабаха "пройдя по всем инстанциям - от МУС-а до ООН" в итоге будут вынуждены пойти на переговоры с Баку, так как если "Армения отказывается помогать Степанакерту, то более никто этого делать не будет".

"В действительности всё так и есть, и в условиях, когда Никол Пашинян своим личным решением отредактировал документ от 9 ноября 2020 года, который оставлял "подвешенным в воздухе" вопрос о статусе Арцаха, и признал НКР частью Азербайджана, а власти Арцаха никаким образом в политических процессах в Армении не обозначили своего несогласия с данным актом, то они оставили и себя, и народ Арцаха один на один с режимом Ильхама Алиева и поддерживающим его официальным Стамбулом.

Такова жестокая реальность и такова цена отказа от занятия политикой политическими деятелями:", - считает Матевосян.

В заключение эксперт обратил внимание на тот факт, что предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана чётко демонстрирует и то, что подавляющее большинство политических команд, участвующих в выборах, так и не осознали, что в роли Вагифа Хачатряна или молодых арцахских футболистов может оказаться любой из жителей РА.

"И Азербайджан будет в состоянии похитить любого неугодного ему гражданина с территории самой Армении, если "мир" будет установлен на условиях официального Баку, который получит возможность в ряде локаций Армении установить свои КПП или добиться переселения на "пашиняновские" 29 800 квадратных километром десятков тысяч азербайджанцев:", - резюмировал Матевосян.