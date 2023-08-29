Вторник, 29 Августа 2023 10:33

АрмИнфо.Сегодня исполняется 26 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения.

В сообщении МИД России напоминается, что договор был подписан 29 августа 1997 года.

"Этот документ положил начало современному этапу межгосударственных связей наших стран.

В частности, Россия и Армения договорились всемерно укреплять традиционные отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях. Наши страны также обязались взаимодействовать в деле повышения стабильности и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всём мире", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в этой связи.

При этом в МИД РФ добавили, что подписание в договора создало условия для расширения российско-армянского политического диалога, наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. В дальнейшем правовая база наших отношений расширилась до 200 документов, ведётся системная работа по их инвентаризации.

"На современном этапе российско-армянские связи продолжают развиваться на принципах, закреплённых в договоре 1997 года, в числе которых - взаимное уважение государственного суверенитета и независимости, равноправие и невмешательство во внутренние дела друг друга, неприменение силы или угрозы силой. Сегодня Армения - один из ближайших союзников России, стратегический партнёр нашей страны на Южном Кавказе", - подчеркнули в МИД РФ.