Понедельник, 28 Августа 2023 19:41

АрмИнфо.В Ереване и Степанакерте проходят стихийные митинги в связи с похищением граждан Арцаха азербайджанцами на незаконном КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

Так, после сообщения о похищении вражескими силами трех молодых людей на КПП, на площади Возрождения в Степанакерте стали собираться люди, требующие от властей страны объяснений в связи с происходящим. Примечательно, что митинг возглавил приближенный президента Арцаха Араика Арутюняна Артур Осипян. Он является организатором всех антироссийских акции протеста в НКР за последний период. Осипян был и инициатором перекрытия въезда в пункт дислокации РМК в Иваняне. Эксперты склонны считать неслучайным, что стихийный протест возглавил Осипян, который попытается "выпустить пар" и направить митинг в нужное русло, не допустив выступлений против действующей власти в Арцахе.

К митингующим вышел Араик Арутюнян и сказал, что завтра проведет расширенное заседание, на котором будет решена судьба Арцаха. Однако, под давление демонстрантов было объявлено, что заседание Совбеза НКР пройдет сегодня в 21:00 по местному времени.

Параллельно, группа арцахцев проводит стихийный митинг перед посольством РФ в Ереване. Граждане требуют, чтобы представитель посольства ответил на их вопросы, в связи с похищением азербайджанцами трех армянских молодых людей в Кашатагском коридоре - в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Демонстранты перекрыли ул. Григора Лусаворича.

Напомним, что молодые люди направлялись из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Однако, российская сторона не предприняла никаких действий, согласно СМИ, чтобы остановить похищение граждан Арцаха.