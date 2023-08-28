Понедельник, 28 Августа 2023 16:33

АрмИнфо.Делегация Колледжа национальной обороны Индии во главе с командующим учреждением генерал-лейтенантом Сукрити Сингхом Дахией находится с визитом в Ереване.

Как сообщает пресс-служба МО РА, прибывшая 27 августа делегация, пробудет в Армении до 31 августа. Делегация состоит из высокопоставленных военных и гражданских представителей Индии, Франции, Бразилии, Нигерии, Монголии и Шри- Ланки.

В рамках визита, 28 августа, в административном комплексе Минобороны РА делегация встретилась с начальником Генерального штаба ВС РА, первым заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном и другими высокопоставленными представителями.

Позже делегация встретилась с начальником управления обороны и безопасности Минобороны РА Левоном Айвазяном, а также посетила Национальный исследовательский университет обороны Минобороны РА.

На встречах обсуждались региональная безопасность, оборонная политика Армении, комплекс вопросов, связанных с реформированием Вооружённых сил, военным образованием и военной наукой.

В ходе визита также запланирована встреча делегации с министром обороны РА.