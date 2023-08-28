Понедельник, 28 Августа 2023 13:46

АрмИнфо. Армянский художник и дизайнер Михаил Цатурян (Misha Libertee) в этом году принимает участие в американском арт-фестивале Burning Man, где представит на суд всем посетителям первый официальный армянский арт #Vagr (с арямнского - тигр).

<Из-за размеров и ярких оттенков его невозможно не заметить, и он привлекает людей. Ярко-розовый цвет инсталляции служит напоминанием о борьбе, с которой сталкиваются эти животные из-за утраты среды обитания, браконьерства и изменения климата>, - сказал художник о своей работе.

С копией #Vagr можно ознакомиться на площадке в Shene в Джрвеже, а в дальнейшем, по словам Цатуряна, рассматривается возможность показа в Ереване и оригинальной работы. Помимо этого, в следующем году, в рамках следующего Burning Man, как отметил автор, планируется открыть первый армянский кемп, где гостей будут знакомить с армянской культурой, научат играть в нарды и угостят блюдами традиционной кухни.

Отметим, что Burning Man - это арт-фестиваль, который начиная с 1986 года ежегодно стартует в ночь на 27 августа в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Каждый год фестиваль собирает деятельных мечтателей, готовых в пустыне без благ цивилизации создавать город будущего, который полностью исчезнет, как только праздник закончится. На площадке фестиваля в пустыне возводят шокирующие произведения современного искусства, между ними ездят машины-мутанты, а участники наряжаются в любые костюмы, какие только смогут придумать. Здесь выступают артисты, устраивают перфомансы, танцевальные вечеринки с диджеями, причем круглосуточно.

Фестиваль продолжается 8 дней. Главное событие праздника, давшее ему название, происходит в субботу после заката: сжигают огромного деревянного человека, что символизирует возвращение из фантазии в реальность. Многие арт-объекты фестиваля сгорают вместе с ним, так как в реальной жизни места им не находится.

Один из главных принципов фестиваля, которому следуют абсолютно все гости, в том числе и звезды мирового масштаба, - это экологичность. После окончания Burning Man на месте его проведения не должно остаться ни одного пакета с мусором - все отходы сдают на переработку.

В 2022 году мероприятие посетило более 75 тыс. человек.