Понедельник, 28 Августа 2023 13:12

АрмИнфо.Следственный комитет РА представил подробности гибели двух военнослужащих N-й воинской части Минобороны РА.

В частности, согласно источнику, 27 августа 2023 год поступило сообщение, что в тот же день около 16:00 на боевой позиции N воинской части МО РА военнослужащий А. Г. выстрелил из закрепленного за ним АК-74 в старшего по позиции А. Х., затем этим же оружием нанес себе смертельную огнестрельную рану в подбородок.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 и пункту 3 части 2 статьи 522 УК РА.

Расследование продолжается. По предварительным данным, произошедшее связано с межличностными, неуставнными отношениями.

Принимаются срочные меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Отметим, что в последнее время участились случаи, когда военнослужащий кончает жизнь самоубийством в результате, как отмечает Следком РА, <поведения, характерного для неуставных отношений>. Как недавно призналась генрпокурор Армении Анна Вардапетян, имеется проблема с выявлением латентных преступлений в вооруженных силах Армении. По ее словам, основная часть преступлений в ВС страны связана с неуставными отношениями, которые становятся причиной самоубийств.