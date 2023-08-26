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АрмИнфо.Мэры Парижа, Марселя и Страсбурга будут сопровождать французский гуманитарный груз для блокадного Арцаха.
"Гуманитарный конвой из Франции численностью в 10 большегрузов 30 августа отправится в Корнидзор - ко въезду в армянский Арцах", - сообщил заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон в своем Твиттер.
Он добавил, что груз был собран при содействии Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF).
Журналист также проинформировал, что груз будут сопровождать представители ряда французских регионов. Делегацию возглавляет мэр Парижа Анна_Идальго. В состав делегации также войдут: сенатор от Вандеи Бруно Ритейло, глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран, вице-президент регионального совета Иль-де-Франс Патрик Карам, мэр Марселя, врач Мишель Рубирол и мэр Страсбурга Жанна Барсегян.
Примечательно, что глава CCAF Мурад Папазян не может сопровождать собранный груз ввиду того, что объявлен нежелательным лицом в Армении. Папазян в судебном порядке оспаривает данное решение армянских властей.
Добавим, что ранее президент Франции заявил о решимости Парижа оказать гуманитарную помощь Арцаха. Более того, французские СМИ сообщают о намерении Франции инициировать проект резолюции в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации в Арцахе.
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