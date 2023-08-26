Суббота, 26 Августа 2023 11:22

АрмИнфо. В качестве безальтернативной основы для примирения Еревана и Баку рассматриваем совокупность заявлений президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении 2020-2022 годов. Об этом АрмИнфо заявили в МИД России в ответ на вопрос, планирует ли Россия инициировать резолюцию по острому гуманитарному кризису в Арцахе и ситуации вокруг Лачинского (Кашатагского) коридора в Совбезе ООН.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва продолжит прилагать все усилия для скорейшего разрешения кризисной ситуации в Нагорном Карабахе и содействия нормализации отношений между двумя дружественными государствами. В этом ключе в МИД РФ указали на стабилизирующую роль российского миротворческого контингента.

“Что касается возможности обсуждения данной проблематики на площадке Совета Безопасности ООН, то исходим из предпочтительности прямого диалога между сторонами без вынесения противоречий на глобальные форумы, где возрастают риски навязывания “рецептов” извне – такие сценарии по определению нежизнеспособны. Сейчас как никогда важна работа “на земле”. Прежде всего, речь идет о реализации инициативы главы МИД России Сергея Лаврова о параллельном открытии Агдамского (Акна) и Лачинского маршрутов. Это на деле помогло бы улучшению гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе”, - выразили убеждение в МИД России.

Вместе с тем, в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что состоявшееся в СБ ООН 16 августа заседание подтвердило оправданность такого подхода. В Москве обратили внимание, что многие члены Совета высказывались за соблюдение упомянутых трехсторонних заявлений.

“Звучали призывы к продолжению диалога между Баку и Ереваном. Кстати, никто в ходе мероприятия не упоминал о необходимости разработки резолюции Совета Безопасности. В свою очередь будем и дальше поощрять прямые контакты между Баку и Ереваном с целью поиска взаимоприемлемых модальностей двусторонней нормализации. Неизменно готовы предоставлять для этого переговорную площадку на российской территории”, - подытожили в МИД России.

Отметим, что ранее, в армянских СМИ стала тиражироваться информация о том, что США торпедировали согласование некой резолюции по ситуации вокруг Арцаха на последнем экстренном заседании Совбеза ООН, созванном 16 августа по инициативе Армении.

Меж тем, в посольстве США в Армении заявили, что не видели проекта резолюции. Там, в частности, отметили: “В минувшую среду на заседании Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому вопросу под председательством постоянного представителя США при ООН, посла Линды Томас-Гринфилд были обсуждены вопросы, связанные с текущей гуманитарной ситуацией. Мы не видели проекта резолюции, и утверждения о том, что Соединенные Штаты оказывали давление на государства-члены, чтобы они не подписывали резолюцию, являются абсолютной ложью”.

Примечательно, что накануне Le Figaro сообщило, что Франция готовится представить в Совет безопасности ООН проект резолюции о предоставлении помощи 120 000 жителям Арцаха, находящимся на грани голода из-за блокады азербайджанцами Кашатагского коридора. “Париж и основные регионы Франции на следующей неделе отправят гуманитарный конвой в Армению”, - говорится в статье.

В посольстве Франции в РА на уточнение АрмИнфо, планируется ли действительно инициирование резолюции со стороны Парижа, отметили, что им нечего добавить, кроме того, что заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Point.

Отметим, что ранее, французский лидер осудил организованную Азербайджаном блокаду Нагорного Карабаха. Он заявил, что время, отведенное на дипломатию в вопросе Арцаха, истекло. “Наша позиция четка: мы сожалеем и осуждаем? но уже не время для дипломатии. Мы всегда заявляли, что выступаем за суверенитет народов”, — подчеркнул французский лидер.

Французский лидер в вопросе Нагорного Карабаха также подчеркнул роль Парижа, который стремится гарантировать гуманитарный доступ, но отказался квалифицировать как “геноцид” преступления, совершенные против армян. “Неприемлема гуманитарная ситуация, в частности в Лачинском коридоре. Роль Франции состоит в том, чтобы продолжать оказывать давление для получения гуманитарного доступа, и мы продолжаем прилагать все усилия для достижения этой цели”, - заявил Макрон.