Пятница, 25 Августа 2023 12:26

АрмИнфо. Постпредство Армении в ООН организовало в штаб-квартире Организации Объединенных Наций дискуссию, посвященную гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в контексте рисков зверских преступлений и механизмов предотвращения.

На встрече с участием делегаций государств-членов Совета Безопасности ООН и заинтересованных сторон многостороннего гуманитарного сотрудничества был обнародован доклад бывшего специального советника Генерального секретаря по предотвращению геноцида, профессора в области прав человека Американского университета в Вашингтоне Хуана Мендеса.

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении при ООН, в своем выступлении постоянный представитель Армении при Организации Мгер Маргарян подчеркнул, что намеренное создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе является преступлением, которое уже совершается, в том числе путем морения голодом всего его населения. Маргарян отметил, что в ходе экстренной сессии Совета Безопасности ООН, созванной 16 августа по просьбе Армении, большинство государств-членов Совбеза подтвердили необходимость выполнения решений Международного Суда и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Арцах.

В свою очередь профессор Хуан Мендес представил делегациям мандат Специального советника генерального секретаря по предотвращению геноцида и возложенные на него функции, в том числе и доведение вопросов до сведения Совбеза ООН через генсека ООН.

Говоря об обязательстве международного сообщества по предотвращению преступлений против человечности, Хуан Мендес подчеркнул, что существующие факты являются достаточным основанием для раннего предупреждения международного сообщества о том, что населению Нагорного Карабаха грозит "серьёзный физический или моральный вред", как это определено статьей 2 Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него.

"Игнорирование временной меры, установленной Международным Судом для защиты уязвимых групп населения, является таким же тревожным и сильным сигналом, как и отказ сотрудничать с судебным расследованием", - заключил профессор Мендес, отметив, что решение Азербайджана не выполнять юридически обязательные решения Международного Суда является достаточным основанием для активизации возможностей ООН по раннему предупреждению и предотвращению.

После презентации отчета последовала дискуссия, в ходе которой профессор Мендес и посол Маргарян ответили на вопросы, поднятые делегациями.

С текстом доклада можно ознакомиться по следующей ссылке: https://un.mfa.am/file_manager/un_mission/Preliminary%20Opinion%20-%2023.08.2023.pdf