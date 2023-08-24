Четверг, 24 Августа 2023 15:47

АрмИнфо. 23 августа состоялся предвыборный вечер, в ходе которого состоялся сбора средств в пользу партии <Национальный прогресс>.

Кандидат в мэры от партии, участвующей в выборах в Совет старейшин Еревана под номером 7, экс глава столичной администрации Айк Марутян, представляя основную цель и принципы своей команды на предстоящих выборах, отметил, что есть две основные причины для участия в выборах. <Одной из них является город с его многочисленными проблемами. За три года нашего управления мы создали системы, которые должны работать долгие годы. После моего необоснованного импичмента я сожалею, что эти реформы, к сожалению, замедлились, и многие процессы начали идти в противоположном направлении. Необходимо вернуться и продолжить процесс реформ с новым импульсом. Мы и наши дети должны жить в комфортном, безопасном и развивающемся городе. Альтернативы этому нет>, - сказал Айк Марутян.

По его словам, второй причиной участия в выборах является политическая ситуация. По словам Марутяна, после революции 2018 года общественность, взволнованная перспективой перемен, ждала серьезных реформ. Сейчас по многим направлениям прогресс замедлился или вообще остановился, а в некоторых случаях начали идти в неправильном направлении. По мнению Айка Марутюна, нынешняя политическая ситуация в стране очень выгодна <традиционным> политическим силам. Правительство обвиняет критикующую его парламентскую оппозицию в грехах и преступлениях, совершенных в прошлом, а оппозиция обвиняет правительство в неудачах во внутренней и внешней политике.

"Правительство и парламентская оппозиция, таким образом, играют в политический пинг- понг, сохраняя общественный дискурс на примитивном уровне, что не в интересах государства", - заключил кандидат в мэры.

В ходе встречи члены команды представили отдельные пункты предвыборной программы партии