Четверг, 24 Августа 2023 15:33

АрмИнфо. До нас дошли сведения о том, что Лачинский (Корнидзорский) коридор планируют открыть в одностороннем порядке, то есть - разрешить выезд людей из Арцаха, запретив въезд. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на очередном заседании кабмина.

Премьер напомнил, что гуманитарный конвой, направляемый в Нагорный Карабах все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. Тем временем гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

Единственной <позитивной> динамикой премьер назвал возможность вывоза людей из Арцаха на лечение в РА при посредничестве РМК и МККК.

<Напомню, что на данный момент в Армении находятся многочисленные граждане Нагорного Карабаха, которые лишены возможности вернуться в свои дома: около 5 тыс из них с декабря 2022 года, когда Лачинский коридор был незаконно заблокирован Азербайджаном, еще 30 тыс из-за невыполнения пункта 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Последний гласил о том, что внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев>, - указал он.

Последовательное невыполнение данного положения говорит о том, что цель Баку - депортация жителей Нагорного Карабаха путем этнических чисток, подчеркнул армянский премьер.