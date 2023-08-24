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АрмИнфо. Арцахская сторона всегда выступала с позиции всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта мирным путем, путем переговоров. Об этом заявили в МИД Арцаха в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что власти Нагорного Карабаха склонны согласиться на открытие агдамской дороги и что в ближайшие дни в Барде состоится встреча по этому вопросу.
В МИД Арцаха считают, что подобные переговоры должны проходить в рамках согласованного сторонами международного формата, что позволит гарантировать их проведение в соответствии с нормами и требованиями международного права
"Арцахская сторона неоднократно передавала предложения о встречах через посредников, однако азербайджанская сторона отвергала их.
Добавим, что любая встреча на территории Азербайджана, особенно без присутствия международных посредников, содержит достаточно большие риски, учитывая факт недавнего похищения находившегося под мандатом МККК Вагифа Хачатряна, к тому же в присутствии российских миротворцев", - отметили в МИД НКР.
Что касается возможного открытия агдамской дороги, в Степанакерте подчеркнули, что эту тему уже прокомментировала пресс-секретарь президента Арцаха.
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