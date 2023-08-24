Четверг, 24 Августа 2023 15:22

АрмИнфо. Издание Le Point, которое на днях провело большое интервью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет, что французский лидер в вопросе Нагорного Карабаха подчеркивает роль Парижа, который стремится гарантировать гуманитарный доступ, но отказывается квалифицировать как "геноцид" преступления, совершенные против армян.

"Неприемлемая гуманитарная ситуация, в частности в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Роль Франции состоит в том, чтобы продолжать оказывать давление для получения гуманитарного доступа, и мы продолжаем прилагать все усилия для достижения этой цели", - приводит словам Макрона Le Point.