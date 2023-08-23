Среда, 23 Августа 2023 21:12

АрмИнфо.<Я и вся моя команда на время проведения выборов в Совет старейшин Еревана взяли отпуска>, - заявил 23 августа журналистам вице-мэр столицы Армении Тигран Авинян, возглавляющий список правящей в Армении партии <Гражданский договор> на выборах в Совет старейшин города.

По словам Авиняна, 90% всех участников предвыборной кампании от партии <ГД> входят в избирательный список партии, и все они находятся

в отпусках. Говоря о неравных условиях борьбы, в которой вице-мэр имеет возможность представить какие-то результаты своей деятельности, чего не могут сделать его конкуренты, Авинян заметил, что заместитель столичного градоначальника обладает определенными обязательствами. Причем, работу он может провести как хорошо, так и плохо. <Если я плохо провел свою работу, этих обвинений просто не звучало бы, а точнее, они были бы несколько в ином ракурсе>, - подчеркнул Авинян.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Избирателям столицы Армении предстоит выбрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, изберут мэра города.