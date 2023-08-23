Среда, 23 Августа 2023 17:43

АрмИнфо. В Степанакерте опровергают муссируемую в армянских СМИ информацию о проведении 22 августа президентом Арцаха заседания Совета безопасности и решении начать снабжение республики из Азербайджана.

Пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян в беседе с армянскими СМИ назвала ложью данную информацию.

Вместе с тем, она подчеркнула, что 22 и 23 августа президент Арцаха Араик Арутюнян провел закрытые обсуждения с различными государственными, политическими и общественными кругами, в ходе которых были рассмотрены гуманитарные проблемы и проблемы безопасности, созданные в Республике Арцах в результате полной блокады со стороны Азербайджана.

"Обсуждались действия властей Арцаха и разрешение ситуации, посреднические предложения, поступившие из различных центров. Решение еще не принято, но обсуждения продолжаются. В ближайшее время информацию о ситуации и подходах властей президент Арутюнян обнародует лично", - сказала Аванесян.

Напомним, что сегодня в прессе была распространена информация о том, что вчера на заседании Совета безопасности НКР президент Арцаха сообщил о решении вести торговлю по Агдамской дороге. Согласно информации, Арутюнян сообщил, что принято решение, что дизель, стройматериалы будут поступать из Азербайджана, а медикаменты и продукты питания из Армении по Кашатагскому (Лачинскому) коридору. В последствии электро и- газоснабжение Арцаха также будет из Азербайджана.