Среда, 23 Августа 2023 17:42

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян в своём особняке встретился с лидером партии <Процветающая Армения> Гагиком Царукяном.

Как сообщает офис первого президента РА, Гагик Царукян поздравил Левона Тер-Петросяна по случаю 33-й годовщины принятия Декларации независимости, подчеркнув его роль в создании Третьей республики.

В ходе беседы, продолжавшейся около часа, собеседники обсудили ситуацию в блокадном Арцахе, текущие проблемы Армении и пути их решения.

Стороны подчеркнули важность общенациональной консолидации для решения существующих проблем в стране.