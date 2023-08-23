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АрмИнфо. В Английском парке Еревана, 28 августа, состоится концерт под открытым небом известного боснийского музыканта и композитора Горана Бреговича в сопровождении оркестра Wedding and Funeral Orchestra.
В ходе концерта зрителей ожидает много интересных сюрпризов. В частности, музыка Горана Бреговича прозвучит в Ереване в
сопровождении армянского дудука в исполнении Камо Сейраняна.
Последний раз Горан Брегович выступал в Армении с концертом в 2018 году Визит артиста в Армению организован Mezzo Production и Hin Areni Vineyards. "Долгое время Бреговича не было в Армении, но музыкант всегда с большой радостью принимает приглашение выступить в нашей стране. Поскольку он влюблен не только в Армению, но и в армянское гостеприимство , кухню, традиции и культуру", - отметил продюсер Mezzo Production и председатель Ассоциации армянского джаза Камо Мовсисян.
Брегович - музыкант и композитор, широко известный в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире как автор музыки к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы. Считает себя югославом, аргументируя это тем, что его отец хорватского происхождения (католик), мать - сербского (православная), а жена - боснийка (мусульманка).
Впервые Брегович выступил в Армении в 2010 году с программой "Алкоголь" в рамках музыкального фестиваля "Ереванские перспективы".
|В Степанакерте опровергают информацию о проведении 22 августа президентом Арцаха заседания Совбеза страны
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|В Степанакерте ответили Хикмету Гаджиеву
|Люксембург призывает Азербайджан гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору
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|Сотрудниками СНБ РА предотвращен случай контрабандного ввоза из Ирана крупной партии наркотиков
|Три оппозиционные парламентские партии Арцаха заявили об угрозе государственности и обратились к силовикам и экс-президентам НКР
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа в Гегаркунике
|В Ереване установили памятник Карену Демирчяну
|Партия АРФ <Дашнакцутюн> созывает в Ереване митинг в защиту Арцаха
|Спикер НС Арцаха: Все шаги, направленные на противостояние государственных структур, только льют воду на мельницу врага
|Полиция Арцаха приложит все усилия для обеспечения общественной безопасности и пресечения беззаконий - Карен Саркисян
|Минобороны Армении опровергло третью за день дезинформацию вражеской стороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Польский эксперт: Польша не заинтересована в изменении границ Армении
|Бельгия выступает за обеспечение свободного передвижения людей и товаров через Лачинский коридор - Глава МИД
|Мирзоян: Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении
|Глава МИД Бельгии: Обязанность Азербайджана обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха и свободное движение по Кашатагскому коридору
|Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули
|Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Ереван
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по двум направлениям
|В Фонде "Татоян" рассказали о новой концепции азербайджанских властей по оккупации территории Армении
|Омбудсмен Арцаха на основании сообщения об избиении, инициировал обсуждения по поводу публичного эфира Давида Минасяна
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Замглавы МИД Армении и французский депутат обсудили тяжелую гумситуацию вокруг Арцаха
|Глава МИД Канады в сентябре посетит Армению и примет участие в открытии канадского посольства
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения вражеской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
|Госкомитет по высшему образованию и науке возглавил Саргис Айоцян
|При посредничестве МКК 7 жителей Арцаха были перевезены в медицинские центры Армении
|Мирзоян: Армения не ставит разницу между переговорными площадками, для нее приоритет - добросовестное выполнение договоренностей
|Арарат Мирзоян не верит в вовлеченность США в процесс этнических чисток в Арцахе
|Глава МИД Бельгии: В армяно-азербайджанской нормализации ощущается дефицит воли реализовывать на местах достигнутые договоренности
|Министр экономического развития России прибудет в Ереван
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СМИ: Араик Арутюнян готовится ввозить продукты в Арцах из Азербайджана по агдамской дороге
|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
|Посол по особым поручениям: Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины
|41 гражданин России и Арцаха доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению
|В Бюро АРФД назвали недопустимым включение властями РА армян Диаспоры в "черные списки"
|В Армении произошло землетрясение силой 3-4 балла
|МО Армении: Минобороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день
|В Арцахе отреагировали на выпады вражеской стороны
|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
|Рубен Варданян подверг резкой критике Араика Арутюняна
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