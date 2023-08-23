Среда, 23 Августа 2023 14:25

АрмИнфо. В Английском парке Еревана, 28 августа, состоится концерт под открытым небом известного боснийского музыканта и композитора Горана Бреговича в сопровождении оркестра Wedding and Funeral Orchestra.

В ходе концерта зрителей ожидает много интересных сюрпризов. В частности, музыка Горана Бреговича прозвучит в Ереване в

сопровождении армянского дудука в исполнении Камо Сейраняна.

Последний раз Горан Брегович выступал в Армении с концертом в 2018 году Визит артиста в Армению организован Mezzo Production и Hin Areni Vineyards. "Долгое время Бреговича не было в Армении, но музыкант всегда с большой радостью принимает приглашение выступить в нашей стране. Поскольку он влюблен не только в Армению, но и в армянское гостеприимство , кухню, традиции и культуру", - отметил продюсер Mezzo Production и председатель Ассоциации армянского джаза Камо Мовсисян.

Брегович - музыкант и композитор, широко известный в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире как автор музыки к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы. Считает себя югославом, аргументируя это тем, что его отец хорватского происхождения (католик), мать - сербского (православная), а жена - боснийка (мусульманка).

Впервые Брегович выступил в Армении в 2010 году с программой "Алкоголь" в рамках музыкального фестиваля "Ереванские перспективы".