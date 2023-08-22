Вторник, 22 Августа 2023 17:44

АрмИнфо. 22 августа спикер Национального собрания Республики Арцах Давид Ишханян принял министра внутренних дел республики Армения Карена Саркисяна. Об этом сообщает Национальное Собрание Армении.

На встрече была подчеркнута роль и значение МВД в обеспечении нормальной работы государственных учреждений в стране, поддержании внутренней безопасности и солидарности.

Карен Саркисян выразил готовность сотрудничать с Национальным Собранием и соответствующими комиссиями. Министр заверил, что система внутренних дел, особенно полиция, приложит все усилия для обеспечения общественной безопасности и пресечения беззаконий и произволов.

Предметом специального обсуждения стал ряд вопросов, связанных с гражданской обороной Республики Арцах.

На встрече присутствовал председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Марсель Петросян.